Grande Fratello ex concorrente chiude con i reality | Non lo rifarei ecco chi l’ha detto

Un exdell’ultima edizione delha deciso di dire addio ai: perché? E di chi stiamo parlando?Protagonista di queste dichiarazioni è Enzo Paolo Turchi, che lo scorso settembre aveva fatto ingresso nella casa più spiata d’Italia. Come sappiamo, il percorso del noto coreografo è stato un po’ in salita, soprattutto all’inizio. Il marito di Carmen Russo ha manifestato unainsofferenza nell’essere lontano dai suoi affetti.Addirittura, nella casa del, Enzo Paolo ha parlato di una certa maretta con sua moglie, con la quale fa coppia da sempre. Lui e la ballerina sono affiatatissimi da molti anni e la notizia della loro potenziale crisi ha sconvolto i fan; nonostante tutto, comunque, alcuni hanno sostenuto che fosse solamente una strategia per far parlare di loro.