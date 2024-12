Gamberorosso.it - Gli 8 Champagne della Côte de Bar che ci hanno entusiasmato

Leggi su Gamberorosso.it

A sudDes Blancs, tra il villaggio di Bar-Sur-Aube e quello di Bar-Sur-Seine, lade Bar è l’ultima macro-zona annessa al disciplinare ed è conosciuta anche come Aube. Qui domina il Pinot Nero che occupa l'85% dei vigneti e il terreno è calcaree e costituito da marna, ma non ha il gesso che nelle altre zone dona mineralità. La mancanza di gesso rende così questi vini meno sapidi, ma rotondi, freschi e anche interessanti nelle migliori espressioni.Le 8 migliori etichette dallade BarDa questa zona situata all'estremo suddenominazione, abbiamo scelto 8 etichette, selezionate in assaggi tra Modena, Roma e trasferte francesi da Giuseppe Carrus, Nicola Frasson, William Pregentelli, Pierpaolo Rastelli, Lorenzo Ruggeri, Marco Sabellico, Marzio Taccetti.97Extra Brut Blanc d’ArgileVouette & SorbéeBuxières-sur-ArceL’annata base assaggiata, indicata sulla retro, è la 2019.