Diffidati squalifiche e regolamento | ecco cosa c’è da sapere in vista della Supercoppa

Il primo titolo italiano sta per essere assegnato. A Riyadh, in Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio 2025 si disputerà laitaliana. E per la seconda edizione di fila è in vigore il format a quattro squadre con due semifinali e una finalissima che decreterà la squadra vincente.LE SQUADRE AL VIAA giocarsi lasono le prime due squadre classificate del campionato scorso e le prime due squadreCoppa Italia 2023/2024. Per quel che concerne il campionato i posti sono stati assegnati ad Inter e Milan che hanno chiuso rispettivamente prima e seconda nella scorsa stagione. Mentre per quel che concerne la Coppa Italia la finale dell’ultima edizione è stata tra Juventus e Atalanta con i bianconeri vittoriosi per 1-0. E quindi le due semifinali saranno tra Inter e Atalanta (squadra campione d’Italia vs finalista Coppa Italia) e Juventus-Milan (vincente Coppa Italia vs seconda classificata Serie A).