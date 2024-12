Da Lucia Lacarra a Daniil Simkin, le grandi Etoiles internazionali al Comunale Nouveau di Bologna

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ormai immancabile nel cartellone di balletto del Teatrodi, torna Les Étoiles, gala iconico a cura di Daniele Cipriani che chiude il 2024 e la Stagione di Danza con una edizione ripensata e ricca di stelle, tra le quali spicca il nome della star del balletto spagnolo Sergio Bernal, già protagonista nel 2022 e nel 2023. Lo spettacolo è in programma aldomani alle 20.30, con replica il 29 dicembre alle 16.30. Sul palco, quest’anno danzatori di fama mondiale come Bakhtiyar Adamzhan (Teatro dell’Opera di Astana), Léonore Baulac (Opéra di Parigi), Matthew Golding (già The Royal Ballet di Londra), Maria Kochetkova (già San Francisco Ballet), Lucía(già Bayerisches Staatsballett),(già Staatsballett Berlin e American Ballet Theatre), Friedemann Vogel (Stuttgart Ballet) e Alice Mariani (Teatro alla Scala), che sostituisce la già annunciata Akbota Bekbolatova.