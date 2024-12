Quotidiano.net - Corea del Sud nel caos, anche il presidente ad interim finisce sotto impeachment

Seul, 27 dicembre 2024 - E due. Non solo ilYoon Suk-yeol, indel Sud scatta l'per quello ad, il primo ministro Han Duk-soo. L'accusa è di aver "partecipato attivamente all'insurrezione" dopo il fallito tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso. Nel testo della mozione lo si accusa di aver "intenzionalmente ostacolato l'indagine speciale". I parlamentari sudni hanno votato compatti (192 su 192, come ha dichiarato ildell'Assemblea nazionale Woo Won-shik) per la prima messa in stato di accusa di unadnella storia del Paese. delladel Sud, A questo punto il ruolo di capo di Stato adspetta al ministro delle Finanze Choi Sang-mok. Secondo il leader del PPP, il partito al potere, Han deve "continuare a dirigere gli affari dello Stato senza piegarsi all'approvazione della mozione didell'opposizione".