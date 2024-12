Quotidiano.net - Cavi sottomarini tranciati in Finlandia, Bruxelles: “Sabotaggi e attacchi in aumento contro l’Europa”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – La ‘rottura’ di quattrotraed Estonia, verificatasi ieri, preoccupa l’Ue che vede "uno sforzo coordinato" dietro questi episodi nel Mar Baltico frequenti negli ultimi mesi. "Ilo è inin Europa e abbiamo assistito a una varietà di: incendi dolosi,informatici e interferenze elettorali. La tempistica e la precisione dell'hacking di EstLink 2 e deidati suggeriscono piuttosto uno sforzo coordinato", ha affermato l’alto rappresentate Ue per la Politica Estera, Kaja Kallas, al canale radiotelevisivo estone ERR. Per Kallas, questi tentativi dio "sono più che incidenti isolati: sono un tentativo deliberato di colpire le nostre infrastrutture digitali ed energetiche". "Non ci lasceremo scoraggiare dall'aiutare l'Ucraina", ha aggiunto.