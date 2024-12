Quotidiano.net - Blackout di ChatGPT: OpenAI in difficoltà dopo ore di inattività

Il 26 dicembre 2024,, il popolare chatbot sviluppato da, ha subito un'interruzione globale che ha bloccato milioni di utenti in tutto il mondo per più di quattro ore. L'incidente è iniziato intorno alle 19:30 ora italiana, con molti utenti che hanno segnalato messaggi di errore durante il tentativo di accesso al servizio. La situazione è stata aggravata dalladi accesso anche ai servizi API die a Sora, il generatore di video della compagnia.ha attribuito il problema a un fornitore upstream, ma non ha fornito ulteriori dettagli, lasciando gli utenti in attesa di spiegazioni e rassicurazioni. Questoè il secondo episodio significativo di downtime in dicembre,un altro disservizio avvenuto due settimane prima, causato da un malfunzionamento di un nuovo servizio di telemetria.