Lettera43.it - Blackout ChatGPT, OpenAI dà la colpa a un fornitore esterno ma è la seconda volta in un mese

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, in tutto il mondo per circa quattro orenon è stato accessibile. Un problema che ha allarmato gli utenti e che secondo quanto spiegato da, la società madre, è stato risolto. Ma soprattutto che non dipenderebbe dall’azienda, come rivelato da The Verge. Andando con ordine, in India, negli Stati Uniti e in alcuni Stati in Europa, tra cui anche l’Italia, milioni di utenti hanno riscontrato problemi ed errori con l’intelligenza artificiale. Un disservizio che, però, non è una novità. Appena due settimane prima, infatti, gli utenti hanno riscontrato un problema simile, non riuscendo a connettersi né col chatbot né con altri software di. Si tratta, quindi, del secondoin pochi giorni.Il logo(Getty Images).Ilcausato da un «»La società ha spiegato che il problema di due settimane fa è stato causato da un malfunzionamento del nuovo servizio di telemetria.