Secoloditalia.it - Bilancio scuola: 2024 anno di svolta. E Valditara annuncia la riforma del merito anche per i presidi

Leggi su Secoloditalia.it

Il recupero delle competenze tra gli studenti, l’abbattimento della dispersione scolastica, le riforme, il rinnovo dei contratti: il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, traccia undella, portando numeri che confermano il cambio di passo. E per il 2025la rivoluzione delper i: dal prossimosarà introdotta per la prima volta la valutazione dei dirigenti scolastici. «Inciderà sulla retribuzione di risultato che fino adesso è stata data a pioggia, e che ora sarà invece legata al raggiungimento di obiettivi», ha spiegato in un’intervista al Messaggero.Il recupero delle competenze e i risultati contro ogni dispersioneQuello che si sta per chiudere, ha detto il ministro, è «unsegnato da un recupero importante delle competenze, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno.