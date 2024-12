Lanazione.it - Bibbiena, approvato il budget 2025 da 15 milioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 dicembre 2024 – “Approvare questo documento così importante per il funzionamento dell’ente prima dell’inizio dell’anno, significa essere efficienti e operativi e avere una gestione sana delle finanze pubbliche”, è il commento del Sindaco diFilippo Vagnoli all’approvazione, avvenuta prima di Natale, del. Si tratta di un bilancio da 15di euro dei quali 10 di parte corrente ovvero dedicati ai servizi e i restanti 5agli investimenti. Nei servizi tra le voci più significative troviamo i 2dedicati ai servizi sociali, 1 milione per educazione e infanzia, 300 mila euro alla cultura, 300 mila a sport e associazionismo, 2a alla gestione dei rifiuti, 1 milione a viabilità e manutenzione. Vagnoli a questo proposito commenta: “Ci sono nelvoci importanti che ci preme sostenere per l’importanza che rivestono per la comunità come appunto i servizi sociali, l’educazione e l’infanzia sulla quale abbiamo investito tanto in questi anni.