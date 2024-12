Quotidiano.net - Un artigiano su cinque ormai è straniero. Ma non basta

Roma, 26 dicembre 2024 – Gli imprenditori stranieri sono poco più di 200mila, rappresentano il 20% degli imprenditori individuali artigiani e, negli ultimi dieci anni, sono cresciuti del 20%. Young carpenter man looking and choosing wood plank at workshop in carpenter wood factory close up La metà proviene da soli quattro paesi di origine, il 60% opera nelle costruzioni e quasi la metà opera nel triangolo Lombardia-Emilia Romagna-Toscana. È l’identikit degli imprenditori stranieri che svolgono attività artigiane che emerge da uno studio Unioncamere e InfoCamere sull’evoluzione delle imprese individuali del comparto negli ultimi dieci anni con riferimento al periodo 30 settembre 2014-30 settembre 2024. La crescita degli imprenditori stranieri Negli ultimi anni il numero degli artigiani stranieri ha fatto registrare una progressiva espansione.