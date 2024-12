Trieste polemica sull’intervento negato a non vaccinato | la risposta dell’Azienda Sanitaria

Leggi su Open.online

Ha suscitato polemiche un articolo pubblicato da La Verità riguardante un presunto rifiuto dell’ospedale di Cattinara didi operare un paziente cardiopatico perché non. L’articolo, a firma di Patrizia Floder Reitter, titolava in modo allarmistico «a un cardiopatico l’intervento salvavita». A supporto di questa tesi, il quotidiano ha pubblicato un documento firmato dal Direttore di Cardiochirurgia, il Dr. Enzo Mazzaro, in cui si chiedeva al paziente di essere cancellato dalla lista d’attesa a causa del suo rifiuto di «sottoporsi alle vaccinazioni raccomandate». A seguito della pubblicazione, l’AziendaUniversitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ha fornito una replica dettagliata, esponendo la propria versione dei fatti e contestando la ricostruzione del quotidiano.