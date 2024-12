Tragedia di Natale maxi incidente tra 7 auto Esplode un incendio morti e feriti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragicostradale si è verificato nella serata dilungo la strada provinciale 231, ex statale 98, precisamente all’altezza dello svincolo per via Montefaraone, in territorio di Andria. La dinamica esatta dell’è ancora oggetto di indagini, ma sembra che diversi veicoli siano stati coinvolti in uno scontro violento, che ha provocato anche un. Le fiamme hanno devastato una Fiat 600, distruggendola completamente, mentre altre due vetture, una Fiat Panda e una Renault Megane, sono rimaste gravemente danneggiate.L’ha visto il coinvolgimento di ben settemobili, un bilancio particolarmente pesante che ha causato il caos sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, tra cui le ambulanze del servizio 118, che hanno trasportato iagli ospedali di Andria e Barletta.