Tragedia a Udine, intossicazione da monossido: una donna morta e marito e figlia gravissimi in ospedale

La trappolale scatta nel cuore della notte di Natale in una casa della Carnia a Forni di Sopra in provincia di. Sono le 4.30 quando, dopo una chiamata ricevuta dalla centrale operativa Sores Fvg, parte l’allarme che di lì a poco rivelerà l’epilogo tragico: tre persone sono rimaste intossicate per aver respiratodi carbonio. Unadi 66 anni è deceduta. Suodi 73 e ladi 28 sono ricoverati in gravissime condizioni. In base a quanto ricostruito fin qui, laragazza, accusando continui conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza, aveva mandato al fidanzato messaggi preoccupanti. Segnalazioni che hanno allertato il giovane che ha avvertito subito i soccorsi., una vittima e due persone gravissime perdadi carbonioCosì, come riporta il sito del Messaggero Veneto e riferisce l’Adnkronos, «gli infermieri sono riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall’abitazione.