Shaila la spara grossa su Lorenzo | Si sente una regina

Nemmeno le feste hanno portato un po’ di armonia traGatta eSpolverato, i due continuano ad ignorarsi e quando parlano lo fanno solo per litigare. La sera della vigilia l’ex velina ha fatto una sfuriata pesante e per Natale invece si è sfogata con Ilaria Galassi e MariaVittoria Minghetti.ha detto chevuole stare solo insieme alle persone che gli gonfiano l’ego e che siuna. Dopo questo ennesimo sfogo è difficile pensare che i due gieffini possano tornare insieme a breve.: il vero problema è quando un uomo pensa di essere davvero la#miao #grandefratello pic.twitter.com/JBVAHgY6Tm— Anna (@innannaGF) December 24, 2024contro: “Che si faccia curare in una clinica dell’amore”.“Non ho più le armi per comprendere i suoi atteggiamenti.