Santanchè ha venduto Visibilia, le accuse alla ministra e chi sono i nuovi proprietari

Ladel Turismo Danielahale sue partecipazioni nella societàEditore, che controlla settimanali come Visto e Novella 2000. L’azienda è finita al centro di un’indagine della procura di Milano, che ne aveva chiesto il fallimento e che ha accusato ladi falso in bilancio.Il nuovoo diè una società di consulenza svizzera.è indagata anche per l’utilizzo dei fondi della cosiddetta Cassa Covid, sempre per quanto riguarda, oltre che per il fallimento di un’altra società, Ki Group, per il quale è stata accusata di bancarotta fraudolenta.vende: chi è il nuovooLa società Immobiliare Dani ha ceduto le sue quote pari al 75% della società Athena Pubblicità all’azienda di consulenza svizzera Wip Finance.