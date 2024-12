Ilnapolista.it - Raspadori alla Roma per Lorenzo Pellergini, lo scambio è possibile. Meno con Fagioli (Di Marzio)

Continuano i contatti sull’asse Napoli-Juventus per il calciomercato. I due nomi in ballo sono Danilo e. Ma ci sono anche altri calciatori che potrebbero rientrare nei dialoghi dei due club. Ne parla anche Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato.“Proprio Juventus e Napoli, però, sono al lavoro anche su altri fronti. I bianconeri, infatti, sono interessati a Giacomo, che in questa prima parte di stagione ha ricoperto un ruolo minimale nelle gerarchie di Conte, ed è considerata un’opzione valida. I partenopei valutano il classe 2000 non inferiore ai 20 milioni di euro, anche eventualmente per un prestito con obbligo di riscatto”.Il Napoli continua il Pressing su DaniloDa qualche settimana poi il Napoli spinge per dare un difensore ad Antonio Conte, a maggior ragione dopo l’infortunio di Buongiorno.