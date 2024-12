Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 26 dicembre: meglio rallentare per l’Ariete, attenzione alle relazioni per il Capricorno

Ecco l’diFox per262024. Buongiorno e buon Santo Stefano a tutti! Dopo le intense emozioni del Natale, questa giornata porta con sé un’energia più rilassata, ideale per riflettere su ciò che abbiamo vissuto e goderci ancora la compagnia di amici e familiari. È un momento perfetto per bilanciare convivialità e introspezione: chi ha corso per settimane tra preparativi e impegni troverà sollievo nel riposo, mentre chi ha ancora voglia di celebrare potrà farlo in un’atmosfera più intima. Le stelle ci guidano verso la gratitudine e ci invitano a non dimenticare il significato più profondo di queste festività.diFox, per262024, segno per segnoEcco cosa riservano i pianeti ai vari segni zodiacali in questo giorno di pace e rinnovamento:ArieteCari Ariete,sentite il bisogno die ricaricarvi.