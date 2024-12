Negli ultimi 30 anni nelle grandi città spariti 15 milioni di giovani Solo a Bologna resistono In matematica e italiano studenti disastrosi

Leggi su Open.online

3014metropolitane italiane è sparita un’intera grandedi ragazzi. La popolazione di età compresa fra 0 e 24è infatti di 4,8di individui, che sono 1,5meno di quelli che risultavano nella stessa fascia di età nel 1993 (-24,5%). La progressiva desertificazione della popolazione giovane in quelle aree è dovuta in parte alla ben nota denatalità italiana, non compensata a sufficienza dall’arrivo dimigranti. Ma anche delle condizioni di vitaaree metropolitane meno sostenibili per le famiglie che si sono spostate in comuni più piccoli dove il costo della vita era più sostenibile e i servizi per l’infanzia più assicurati. Lo rivela l’Istat in un approfondimento sulla vita dei10metropolitane delle Regioni ordinarie equattrometropolitane delle regioni a Statuto speciale.