Natale in Musica Gospel il 28 dicembre ad Aranova

Fiumicino, 262024 – L'Amministrazione Comunale di Fiumicino invita la cittadinanza all'evento "in, che si terrà il prossimo 28alle 18:00, presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima ad, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Fiumicino.Un appuntamento speciale per celebrare le festività natalizie con l'energia e l'emozione del. La direzionele e gli arrangiamenti sono curati dal maestro Demo Morselli, figura di spicco del panoramale italiano, mentre la regia e il testo sono affidati a Marcello Cirillo, artista e autore di grande esperienza. L'ingresso è libero e gratuito.