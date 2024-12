Justcalcio.com - Mudryk si “disconnetterà” dal Chelsea nel mezzo delle indagini della FA

Mykhailosi "" dalmentre l'esterno attende la conclusione di un'indagineFedercalcio (FA) su un test antidroga fallito.Il nazionale ucraino è stato provvisoriamente sospeso dai Blues la scorsa settimana, dopo aver restituito un campione "A" positivo durante un test antidroga di routine in ottobre.Rapporti di ESPN suggerivano che la sostanza proibita trovata fosse il meldonium, che fu somministrato amentre era fuori dal Regno Unito.ha risposto al test positivo dichiarandosi "scioccato" in un post su Instagram, insistendo di "non aver mai utilizzato consapevolmente alcuna sostanza vietata".