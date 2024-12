Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: Vero Volley avanti 14-9 nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-22 Scambio davspettacolare, chiuso da una eccezionale diagonale giocata dalla seconda linea da Orvosova.15-22 Parallela vincente di Egonu.15-21 Sbaglia la misura del suo attacco Cazaute.14-21 Mani fuori di Salas da zona 2.13-21 ACE EGONUUUU!13-20 Passa l’accelerazione di Cazaute.13-19 Heyrman va a segno con la diagonale.13-18 MURO CIARROCCHI!12-18 Attacco vincente di Orvosova.11-18 In pallonetto Cazaute trova l’ennesimo punto del suo set.11-17 Salas vince il contrasto a rete con Egonu e conquista il punto.10-17 Accelerazione vincente di Sylla.10-16 Ancora un bell’attacco giocato da Orvosova dalla seconda linea.9-16 ACE ORROOOO!9-15 Errore in attacco per Mirkovic.9-14 Azione spettacolare, Cazaute riesce a piazzare il punto dalla seconda linea.