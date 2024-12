Gamberorosso.it - La strana pentola delle bisnonne che cuoce come un forno: la storia del forno sul fornello (tornato di moda)

Siamo passati dalla stufa a legna al minielettrico passando per l'air fryer, ma le nostresapevano giàre ciambelloni, torte salate e pane senza mai accendere il? Con una curiosain alluminio nata nel 1922: il fornetto Versilia. Dopo più di un secolo, quell'invenzione non solo funziona ancora alla grande, ma sta vivendo un nuovo momento di popolarità.Una volta le cucine erano senzaLa diffusione delmoderno nelle cucine italiane è più recente di quanto pensiamo. Non tutte le case avevano cucine a gas, tantomeno un. Agli inizi del Novecento, le cucine casalinghe potevano contare infatti su un focolare o una stufa a legna. La tradizione dei pistrinum nell'antica Roma, ovvero botteghe dove si produceva e commerciava il pane, era il luogo dove la popolazione poteva usufruire dei forni per uso personale, usanza che in certe panetterie della capitale è perdurata fino ai primi anni Settanta.