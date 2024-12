Ilfattoquotidiano.it - “Ho avvelenato la mia famiglia a Natale. Ho comprato il cibo al risparmio, non pensavo fosse avariato”: la confessione choc di una donna

“Le costine al miele e il tacchino erano deliziosi, e tutti hanno adorato la tavola elegante. Ero così felice di ricevere tanti complimenti dai miei cari”. Inizia così il racconto di un pranzo diinizialmente idilliaco che si è poi trasformato in un incubo. A confessare quanto accaduto unarimasta anonima, che ha raccontato a Women’s Weekly di aver causato un’intossicazione alimentare ai suoi ospiti a causa della sua ossessione per ilLaaveva l’abitudine di recuperare gli avanzi dida eventi aziendali per le sue feste in, questa volta ha superato il limite. Ha convinto un catering che si era occupato della festa aziendale di un’amica a cederle gratis tutto ilavanzato, promettendo di consumarlo entro un giorno. Una bugia, visto che ilè stato conservato per il pranzo dicon la, che si sarebbe svolto solo diversi giorni dopo: “L’organizzatore del catering era preoccupato per l’igiene e la qualità del, non voleva darmi gli avanzi dicendo che c’era il rischio che ormairo avariati, ma l’ho convinto dicendo che era solo per la mia grandeallargata e che non l’avrei tenuto più di un giorno”, ha confidato la