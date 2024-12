Ilfattoquotidiano.it - Guerra Russia-Ucraina, Putin: “La Slovacchia è pronta a ospitare i colloqui di pace, per noi va bene. Vogliamo chiudere il conflitto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laadrusso-ucraini per mettere fine allae per Mosca va. Vladimirconcede un’apertura a una risoluzione negoziale dela quattro giorni dal faccia a faccia con il premier Robert Fico durante il quale “si è parlato principalmente di un accordo di” in, ha sostenuto il presidente della.E proprio Bratislava, stando alle parole del capo del Cremlino riportate dalla Tass, si sarebbe offerta di riunire intorno a un tavolo i due Paesi indal febbraio 2022, quando ebbe inizio l’invasione delle truppe di Mosca. Ora, mentre Volodymyr Zelensky ammette che sarà impossibile riprendersi i territori occupati, anchesembra iniziare a concepire la possibilità di fermare il. Ma se in Europa si insiste ancora nello spingere l’sotto il profilo militare, gli Usa potrebbe essere pronti a una svolta con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.