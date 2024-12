Thesocialpost.it - Donna travolta dalla sua auto nel parcheggio di un supermercato

Leggi su Thesocialpost.it

Grave incidente nel comune dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Unadi 55 anni è statasua stessamobile neldelDem, in zona Pratone.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, lasarebbe scesasua Fiat 500 lasciandola accesa e con la retromarcia inserita. Mentre si trovava con una gamba ancora all’interno dell’abitacolo e una fuori, avrebbe tolto accidentalmente il piede dal freno, causando l’arretramento della vettura che l’ha investita.I soccorsiSul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Laè stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.