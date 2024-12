Tg24.sky.it - Città di Castello, un Natale in canoa tra giochi di luce e fuochi d'artificio

Una cascata di luci ed’colorati ha illuminato il pomeriggio didicon “Santa Claus” che alle renne ha preferito le canoe. Ununico quello che è andato in scena nel pomeriggio del 25 dicembre, come ormai accade da 43 anni. Babboè sceso in acqua e a colpi di pagaia ha navigato fra le sponde del fiume Tevere fra lo stupore e di una cornice di pubblico straordinaria, in prevalenza famiglie con bambini al seguito, turisti, dal nord al sud d’Italia, che alla fine hanno promosso a pieni voti un evento unico in Italia. Uno spettacolo “mozzafiato” per festeggiare ilin maniera davvero originale. Circa 25 “Santa Claus”, atleti e soci del pluridecoratoClub Citta’ di(dei campioni del mondo Mirko Spelli e Carlo Mercati) con tanto di barba bianca cappello e divisa rossa d’ordinanza hanno solcato nel pomeriggio le acque del fiume Tevere all’altezza del Ponte che attraversa lain prossimità della sede del Club che da 43 anni organizza questa manifestazione.