AEW: Ancora rotoli di carta igienica verso Ricochet, lui risponde sui social

Ieri notte puntata natalizia di Dynamite andata in scena dall’Hammerstein Ballroom di New York e pre registrata nei giorni scorsi. Tra i match della serata quello trae Darby Allin nell’ambito del Continental Classic Gold League finito in time limit draw. L’ex WWE è stato “vittima” di un nuovo lancio di.Altro rotolo diNel corso del match trae Darby Allin di ieri notte, dagli spalti dell’Hammestein Ballroom di New York è arrivato un nuovo lancio dicon uno deilo ha pure “colpito” nelle parti basse.ha poi commentato l’accaduto viacon queste parole: “Questa persona non dovrebbe mai più entrare ad un evento AEW”.era stato “vittima” di un lancio dianche durante l’episodio di Collision del 21 dicembre andato in onda nella medesima location.