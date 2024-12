Metropolitanmagazine.it - Una campionessa di taekwondo è la fidanzata di Raphael Gualazzi?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: il cantautore marchigiano ha raggiunto il successo nel 2011 quando si è aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo nella categoria Giovani.Stasera l’artista sarà tra gli ospiti del Concerto di Natale In Vaticano, presentato da Federica Panicucci in onda dalle 21:30 su Canale 5. Nato a Urbino nel 1981,è figlio di Veliofondatore con Ivan Graziani degli Anonima Sound. Debutta nel panorama musicale nel 2005 con la pubblicazione di Love Outside The Window. Nel settembre 2009 l’incontro con Caterina Caselli lo porta a firmare un contratto discografico con Sugar. Nel 2011 è la volta del Festival di Sanremo con il brano Follia d’amore che ottiene il primo posto della categoria Giovani, il Premio della Critica “Mia Martini”, il premio della Sala Stampa Radio e Tv, il Premio Assomusica per la migliore esibizione live.