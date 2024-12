Precipita volo di linea con 72 persone a bordo | forse ci sono sopravvissuti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unpasseggeri della Azerbaijan Airlines, partito da Baku, Azerbaigian, e diretto a Grozny, Cecenia, èto in Kazakistan, vicino alla città di Aktau. L'incidente, avvenuto nella parte occidentale del paese, ha sollevato grande preoccupazione, ma dalle prime informazioni emergono notizie di alcuni. Secondo quanto riferito dalle agenzie russe, adel velisi trovavano 67 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, per un totale di 72. L'aereo, durante il tragitto da Baku a Grozny, sarebbe stato costretto a cambiare rotta a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare una fitta nebbia che rendeva pericoloso l'avvicinamento alla destinazione originale.