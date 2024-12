Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney fa sognare i fans: «Il mio proposito per il nuovo anno è finire un nuovo album»

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ottantadue anni e non sentirli. A vederlo così, pimpante ed instancabile, il dubbio che, qualche decennio fa,sia stato sostituito da un sosia, magari un cyborg, effettivamente viene. Questo Natale, l’ex Beatle ha donato ai suoiil più bel regalo di sempre: una speranza.Durante un breve Q&A sul suo sito web, infatti, ha confermato una voce da tempo insistente: il cantautore è «al lavoro su molte canzoni». La sua idea, inoltre, sarebbe riunire ilmateriale in un, magari in uscita nel 2025. L’ultimo disco del musicista,III, risale al 2020. Si trattava di un ideale seguito di(1970) eII (1980). Nel 2021, inoltre, ha pubblicato la raccoltaIII Imagined, alla quale hpartecipato diversi artisti, tra i quali Beck, St.