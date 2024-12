Metropolitanmagazine.it - Nina Agadžanova-Šutko, l’emancipazione femminile e il cinema

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha dato un grande contributo allatografia mondiale con il suo lavoro da sceneggiatrice. Il suo nome èe questa è la sua storia, la rivoluzionaria che abbracciò ilLa corazzata Potëmkin, fontepasubio.itPer la storiaè soprattutto conosciuta come rivoluzionaria che da giovanissima abbraccio la rivoluzione russa entrando nell’epoca illegale partito bolscevico. Il suo lavoro clandestino a Mosca, quando era studentessa all’università, la fece andare in prigione 6 volte e patire anche per l’esilio dove incontrò Kirill, suo futuro marito, dedito anche al teatro oltre che alla rivoluzione. Entrambi parteciparono attivamente ai moti rivoluzionari del 1917 sull’onda di un ideale che aveva spinto lafin da quel 1905 che sancì l’inizio della rivoluzione del proletariato russo.