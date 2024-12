Bergamonews.it - Massimo e Vittoria, i gemellini nati nella notte di Natale all’ospedale di Seriate

. Si chiamanoportati in dono a papàe mamma Viola,alle 2.30 di martedì 25 dicembreBolognini di. Il regalo dipiù atteso.“È nato. No! Sono! I gemellie Victoria sono i primidi questa magica! – si legge sulla pagina Facebook dell’Asst Bergamo Est -. Alle 2.38 hanno deciso che era giunta l’ora di farsi conoscere da mamma Viola e da papà Mattia.Bolognini eravamo pronti ad accoglierli con un regalo speciale: un presepe realizzato a mano con amore e dedizione dall’artista Felice Di Naro. Inauguriamo oggi questa fantastica iniziativa: il primo nato di ogni, per i prossimi anni, avrà il suo presepe personale realizzato dall’amico Felice: un regalo speciale che lo accompagnerà per tutta la Vita!”