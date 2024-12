Calciomercato.it - Juventus, ecco il vice Vlahovic: giocata di Giuntoli sul bomber in svendita

Leggi su Calciomercato.it

Stagione complicata per i bianconeri e il proprio: a gennaio spunta la possibilità per migliorare la qualità del reparto offensivoIl calciomercato di gennaio, si sa, è fatto di opportunità. E lapotrebbe approfittare della finestra invernale per dare una nuova vita al proprio reparto d’attacco.Dusan(LaPresse) Calciomercato.itGià settimane fa,ha provato a fare chiarezza sul futuro dei suoi attaccanti e in particolare di Milik, ancora out per infortunio. Secondo le parole del dirigente bianconero, Thiago Motta attenderà il polacco, che ricoprirebbe il ruolo da. Ma le sue condizioni atletiche e le tante competizioni a cui deve far fronte la squadra non consentono di puntare solo sul serbo e sul polacco. Oltretutto, le prestazioni di Dusan più volte finiscono nell’occhio del ciclone.