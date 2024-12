Il Leeds in pole position per ingaggiare la stella dell’Aston Villa con 15 gol

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Louie Barry. (Foto di Christian Hofer/Getty Images)Secondo quanto riferito, ilUnited potrebbe essere in vantaggio nella corsa perin prestito l’attaccanteLouie Barry a gennaio. Barry ha goduto di una straordinaria prima metà di stagione in prestito con la squadra della League One Stockport County, segnando 15 gol e tre assist in 22 presenze in tutte le competizioni.IlUnited spera di battere il Chelsea perun centrocampista di alto livello a gennaio!Ciò deriva dai nove gol e quattro assist realizzati in 20 partite di League Two che hanno aiutato gli Hatters a vincere il titolo e guadagnare la promozione la scorsa stagione.