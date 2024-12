Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 17 giornata serie A: Como e Monza penalizzate

17A:">Male la direzione di Massa al Brianteo: non visto un rigore solare per i brianzoli. Feliciani e Giua sotto la sufficienza nella 17ª.Non positiva laarbitrale. Male Feliciani, peggio Giua. Penalizzato il– Juventus 1 – 2, Massa (Fabbri – Maresca).Incredibile il calcio di rigore negato al. Il mani di McKennie è visibile anche su Marte ma non per Massa, peggio assistito alla sala VAR da Fabbri e Maresca.Atalanta – Empoli 3 – 2, Feliciani (Ghersini – Doveri). Il momentaneo pareggio (2 a 2) toscano giunge su calcio di rigore praticamente inesistente. Feliciani è indotto nell’errore dal richiamo della sala VAR per la revisione del normale contatto tra Djimsiti e Grassi, avvenuto in area nerazzurra.