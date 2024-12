Gqitalia.it - Christopher Nolan che sceglie l'Odissea come prossimo progetto è un super regalo di Natale per chi ama il cinema

Leggendo la notizia che ilfilm disarà sull'fa sorgere un buffo dubbio. Quello che, se Il Gladiatore II è stato iltografico che gli è piaciuto di più nel 2024, forse non gli è sfuggito nemmeno il caso Kaos tra le serie tv. Il modo in cui sempre più autori, grandi autori - Ridley Scott con il sequel del suo kolossal da Oscar e Francis Ford Coppola con Megalopolis - riportano sul grande schermo chi la cultura e la storia greco-romana, chi la sua epica e mitologia, abbondantemente riviste con una certa concessione alla libertà poetica e creativa, non può non incuriosire.Da un lato peplum e kolossal a ritroso nel tempo tendono ad attrarre il pubblico in sala, con l'idea di grande spettacolo e l'enfasi dei toni della tragedia o della satira, dall'altro i progetti che li riguardano sembrano animati sempre di più dal desiderio di restituire ai temi che trattano i loro reali valori originali, capaci di ispirare secoli e millenni di filosofia e storia.