Tvplay.it - Cessioni Juventus, non solo Fagioli: tre addii a sorpresa

Tengono banco lein casain vista della sessione di mercato invernale. Il club bianconero, infatti, dovrà cercare di fare cassa per finanziare un doppio colpo in difesa dopo i brutti infortuni di Bremer e CabalCome cambierà lain vista della seconda parte della stagione? Attenzione alle strategie del mercato bianconero capitanate da Giuntoli. Occhi puntati sulla ricerca di un doppio centrale di difesa. Come riportato da Alfredo Pedullà, il primo obiettivo bianconero risponde al nome di Hancko, valutato circa 30 milioni di euro. Per finanziare il colpo in entrata servirà un sacrificio immediato. Ecco, quindi, avanzare il nome di, pronto a dire addio in caso di offerta pari o superiore ai 20 milioni di euro., non: tre(ANSA foto) TvPlay,itpiace particolarmente al PSG, ma anche a diverse squadre di Premier League.