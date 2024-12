Notizie.com - Certificati per l’assenza da lavoro, tutte le ultime novità: le disposizioni del Garante

Leggi su Notizie.com

perdanon devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria.A decretarlo è stato in queste ore ilper la Privacy che ha ribadito le. L’Autorità nazionale ha inoltre sanzionato per ben 17mila euro un’Azienda sanitaria territoriale. Una vicenda complessa che però fa finalmente chiarezza su alcuni punti oscuri della normativa.perdale: ledel(CANVA FOTO) – Notizie.comCosa afferma il provvedimento del? In sostanza, le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dalo l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.