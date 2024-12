Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Da Parisi e Biraghi: cosa serve in difesa?

Leggi su Pianetamilan.it

Ilinvernale si avvicina e ilsta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto difensivo, con un focus particolare sulla fascia laterale. In particolare, la dirigenza rossonera potrebbe intervenire sia a destra che a sinistra, a seconda delle opportunità che si presenteranno. Attualmente, ilpuò contare su due opzioni per la fascia destra: Emerson Royal, arrivato in estate, e Davide Calabria, capitano rossonero. Tuttavia, la situazione è un po’ incerta, con Calabria che fatica a trovare continuità a causa di alcuni infortuni, mentre Emerson ha ancora da dimostrare il suo valore in maglia rossonera. Dietro di loro, la soluzione di emergenza è rappresentata da Jimenez, ma è evidente che il club sta monitorando il mercato per trovare un’alternativa di livello.