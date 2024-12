Iltempo.it - Betlemme festeggia il Natale in maniera cupa: la guerra frena le celebrazioni | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

celebra ilsotto l'ombra della. I cristiani si sono riuniti nella Chiesa della Natività nella città santa per celebrare la nascita di Gesù e per il secondo anno consecutivo, sono mancate le decorazioni festive. Diverse centinaia di persone erano presenti, anche se poche in confronto alle presenze turistiche degli anni passati, vista l'escalation dellafra Israele e militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Nella Piazza della Mangiatoia, il cuore della città della Palestina dominato dalla chiesa che segna il luogo in cui per i cristiani è nato Gesù Cristo, un gruppo di scout ha tenuto una parata. Tradizionalmente aun grande albero diilluminava Piazza della Mangiatoia, ma per il secondo anno le autorità locali hanno preferito non organizzareelaborate.