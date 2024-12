Bergamonews.it - Alberto Angela, Concerto di Natale, Corrida, Disney o tanti film? La tv del 25 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 25, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanotte a Roma”. Prosegue la prestigiosa serie di notti in viaggio con, dopo i successi di: Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei, Napoli, Milano e Parigi questa sarà la notte di una Roma grandiosa e allo stesso tempo insolita.ci porterà nei luoghi più celebri e spettacolari della Città Eterna e in quelli più difficili da scovare. Un viaggio nella storia, nell’arte, nella musica e nel cinema di Roma, da Piazza di Spagna al Colosseo passando per il Pantheon, il Campidoglio e Campo de’ Fiori fino a raggiungere la Bocca della Verità.Canale5 alle 21.30 trasmetterà il “di”. Dall’Auditorium Conciliazione, con l’orchestra italiana del cinema diretta dal maestro Adriano Pennino, Federica Panicucci conduce il trentaduesimodiin Vaticano.