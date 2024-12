Lopinionista.it - Xiaomi SU7 Max a Milano fino al 6 gennaio 2025

Leggi su Lopinionista.it

Piazza Duca d’Aosta diventa il palcoscenico di un futuro sempre più smart con la macchina elettrica diesposta, per la prima volta in Italia– Un grande successo ha accompagnato questi primi giorni di esposizione diSU7 Max, posizionata nel cuore del business district di, in Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale.La berlina elettrica di, per la prima volta in Italia, rimarrà espostaal prossimo 6, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di scoprire il futuro della mobilità.SU7 Max, infatti, è una macchina full-size che coniuga prestazioni straordinarie a un’anima green, grazie a tecnologie avanzate come motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente.