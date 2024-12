Zonawrestling.net - Tessa Blanchard ora o mai più

Con Final Resolution agli archivi e una nuova edizione di Genesis in arrivo, vi è una sola certezza,di nuovo in TNA.Mettiamo per un attimo da parte Joe Hendry e la sua rincorsa titolata in vista del prossimo PLE (ve lo avevo detto mesi e mesi fa ed ora eccoci), passiamo invece al ritorno che ha spiazzato non solo i fan TNA, ma un po’ tutto il wrestling web.Il primo percorso della “Undeniable” nella compagnia è durato due anni completi, primavera 2018-primavera 2020; un regno da Knockouts World Champion di tutto rispetto, un match straordinario contro Gail Kim uscita dal ritiro proprio per lei e infine lo sviluppo del concetto intergender con tanto di conquista del titolo mondiale.Tutti punti importanti, tutti punti che, nel bene o nel male, hanno scritto la storia della federazione e del wrestling.