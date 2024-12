Stati Uniti, l’American Airlines annuncia lo stop di tutti i suoi voli per problemi tecnici

Leggi su Open.online

La compagnia aerea Americanhato di aver messo a terraaerei a causa di un «problema tecnico» che ha colpito l’intera flotta. La notizia ha immediatamente allarmato i passeggeri in partenza per le destinazioni natalizie, creando disagi a migliaia di persone. In una nota ufficiale, Americanha spiegato che il malfunzionamento riguarda, senza specificare la natura del problema. «La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza», ha dichiarato la compagnia. Tempi di ripresa ignotiNonostante il disguido, Americanha infatti assicurato che il proprio team tecnico sta lavorando intensamente per risolvere il problema e consentire ai passeggeri di arrivare a destinazione senza ulteriori complicazioni.