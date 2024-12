Panorama.it - Speciale Enel

Leggi su Panorama.it

Viaggio tra i progetti più innovativi della compagnia energeticaArrivano le cassette stradali di alto designA Firenze, Bari e Genova e in altre località sono già installate, presto lo saranno in altre città italiane. Sono le nuove cassette stradali, di cui raccontiamo la storia. Non si tratta di oggetti banali: la cassettaè stata riconosciuta valida per la candidatura dell’ADI Design Index, premio promosso dalla prestigiosa Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e rivolto all’eccellenza del made in Italy. ()()Il fotovoltaico galleggiante: sei ragioni per sceglierlo e incrementarloAcqua e sole perfettamente in coppia: un matrimonio energetico di cui si vedono gli effetti (più che positivi) in Piemonte, a Venaus, nella centrale idroelettrica con impianto fotovoltaico galleggiante - o flottante che dir si voglia - del Gruppo