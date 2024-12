Formiche.net - Semiconduttori cinesi nel mirino. Biden prepara il terreno per Trump

Manca poco meno di un mese al passaggio di testimone. Ma Joesembra stiando ilal successore Donaldin fatto di rapporti con la Cina.Ieri, infatti, l’amministrazioneha annunciato il lancio di una nuova indagine sui“legacy”, ovvero dispositivi meno avanzati realizzati con tecnologia da 28 nanometri e oltre, prodotti in Cina. Questa potrebbe portare all’imposizione di ulteriori dazi statunitensi sui chiputilizzati in beni di uso quotidiano, da automobili a lavatrici ad attrezzature per le telecomunicazioni. Katherine Tai, rappresentante per il Commercio, ha dichiarato che l’indagine mira a proteggere i produttori statunitensi e di altri Paesi dai massicci investimenti statalinell’industria nazionale dei chip per l’elettronica di consumo.