Scontro tra due auto in provincia di Treviso | morto un uomo

Grave incidente mortale nella tarda serata di lunedì 23 dicembre, sulla SS13 al chilometro 37+400, nel territorio comunale di Spresiano, indi. Duemobili sono rimaste coinvolte in unofrontale: una Volkswagen Golf, condotta da un cinquantacinquenne di Carbonera, e una Fiat Punto, guidata da un quarantaquattrenne di origine albanese residente a Nervesa della Battaglia.Leggi anche: Camper contromano sull’strada A8: finisce contro un taxi, morta una donnaVittima deceduta sul colpoIl conducente della Fiat Punto èsul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto. L’altromobilista, invece, è stato trasportato all’ospedale dicon ferite lievi, classificato in codice verde. Lerità locali, inclusi i carabinieri del Norm die della stazione di Spresiano, stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.