Schiacciato da un muletto, operaio in gravi condizioni

Arezzo, 24 dicembre 2024 – Incidente sul lavoro nel'Aretino. Undi 28 anni è stato trasportato inall’ospedale di Siena. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre a Terranuova Bracciolini. Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimastotra unin movimento e altri oggetti mentre stava scaricando capsule di caffè. Sul posto è giunta un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i carabinieri e gli ispettori. I sanitari, una volta constatate ledel lavoratore, hanno disposto il trasporto all'ospedale di Siena dove si trova adesso ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Un altro incidente sul lavoro, più lieve, è avvenuto la notte scorsa a Firenze, in via dell'Olmatello: un uomo di 52 anni sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra due carrelli nell'area del mercato ortofrutticolo.