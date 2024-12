Dilei.it - Samuele Bersani torna dopo le cure: “Finalmente sono guarito”

Leggi su Dilei.it

sui socialla pausa forzata per motivi di salute. Il popolare cantautore, che aveva dovuto posticipare il suo tour nei teatri lo scorso novembre, ha annunciato ai suoi fan di essere: “Posso dire, anzi urlare, che sto bene”.L’annuncio disui socialpiù di un mese lontano dalle scene,to sui social per annunciare ai fan di aver risolto i problemi di salute che lo avevano costretto a posticipare il suo tour musicale. Il cantautore di Rimini ha affidato ad un post su Instagram il suo messaggio, che ha tutto il sapore di un regalo di Natale: “In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi stia accanto con un pensiero, un incoraggiamento o un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia mi ha aiutato concretamente a trovare una spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo”.